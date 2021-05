Sjørslev kåret som Årets spiller

- Spilleren, som er valgt, har løftet sit niveau i løbet af efteråret og er en vigtig brik for os offensivt og en vigtig målscorer for holdet. Han har arbejdet enormt meget på at tage mere ansvar til både kamp og træning, hvilket han er rigtigt godt på vej med. Uden for banen er han også en meget vellidt person blandt den øvrige spillertrup, lød begrundelsen, som blev læst op af stadionspeaker Nicoline Christophersen.

Normalt er det formanden for HB&I's Venner Søren Østergaard, der læser begrundelsen op til nytårskuren. Han måtte dog nøjes med at stå for at overrække det synlige bevis på hæderen til Malte Sjørslev på banen forud for kampstarten anden pinsedag.