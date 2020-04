Se billedserie Sjællandsk håndbold har for andet år i træk medlemsfremgang og trækker også samlet set DHF frem. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sjællandsk succes trækker håndbolden frem

Nordvestnyt - 16. april 2020 kl. 11:42 Af Christian Dahl

Håndbolden er en af de store solskinshistorier om medlemsfremgangen i dansk idræt, hvor medlemstilbagegang er vendt til fremgang. Og medlemsfremgangen på Sjælland er en af de klareste stråler. Fremgangen i Østdanmark er nemlig større end den samlede fremgang i Danmark på 1.018 medlemmer fra 2018 til 2019.

- I Østdanmark har vi haft en fremgang på 1.381 medlemmer siden sidste år, og året før havde vi en fremgang på godt 600 medlemmer. Så på to år er vi blevet 2.000 flere medlemmer, og det er vi glade for, fortæller formanden for Håndbold Region Øst, Troels Hansen fra Asnæs.

Han tiltrådte selv som formand for to år siden og er glad for at se, at en række af regionens initiativer bærer frugt. Det, der særligt glæder ham, er, at det er lykkedes at vende tidligere problemer til succeser.

- Vi har altid været gode til at rekruttere i håndbold, men det har været et problem at fastholde spillerne. Men vi har nu medlemsfremgang på de årgange, hvor vi tidligere mistede medlemmer. Vi har nu fremgang blandt de 12-16-årige, og vi har også fremgang blandt de 6-12-årige. Fremgangen ligger blandt børn og unge, og det er positivt, fortæller Troels Hansen.

Og selv om der ikke foreligger medlemstal for 2020, så mener formanden, at der er positive tegn.

- I optakten til 2019/20-sæsonen havde vi en fremgang på over 50 nye hold. Ved juletid havde vi igen over 60 nye hold, så vi går frem i antallet af hold, siger Troels Hansen.

En del af medlemsfremgangen kommer fra beachhåndbold, og Håndbold Region Øst har også succes med at tilbyde five a side-håndbold under projektet »Bevæg dig for livet«. Men ifølge Troels Hansen er medlemsfremgangen primært på kerneområdet med håndbold spillet på den klassiske indendørs bane på 20 gange 40 meter.

Trods succesen mener Troels Hansen dog stadig, at der er udfordringer for håndbolden.

- Vi har stadig en udfordring med at få spillerne tilbage til klubberne efter efterskoleophold. Det er derfor, vi har ændret årgangene fra lige til ulige årgange, men det har vi ikke set effekten af endnu, siger Troels Hansen.

Og for ham er det netop fastholdelsen, håndbolden skal fokusere på.

- Det handler om at fastholde dem, vi har fået ind. Det er et fokuspunkt, men jeg tror, det bliver en udfordring for alle idrætsforeninger, siger Troels Hansen.