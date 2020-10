Sillassen og Danmark EM-klar

- Jeg synes, at det går fint, og at spillerne hygger sig fint. De skal selvfølgelig huske, at vi skal være her mange dage. Så det er vigtigt for dem at få taget noget tid for sig selv også, selv om det har været svært de seneste par dage på værelserne. Heldigvis er der superflot natur her i området, så der bliver forhåbentlig mulighed for at gå nogle gode ture, når vi kommer på den anden side af testen, siger Danmarks U19-landstræner Rune Ulsing til Badmintondanmark.dk.