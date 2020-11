Sillassen klar til kvartfinale

16-årige Benedicte Sillassen bliver ved med at slå de ældre spillere ved U19-EM ud. Onsdag måtte den unge spiller fra Holbæk Badminton Klub for første gang ud i tre sæt, da hun spillede sig videre til torsdagens kvartfinale.

I Sillassens tredje kamp ved det individuelle EM i Finalnd stod hun over for Polina Buhrova fra Ukraine, og det blev tre tætte sæt. Holbækkeren var foran med et par point i det meste af første sæt, som hun vandt med 21-18. I andet sæt var danskeren bagud i hele sættet, som blev tabt med 16-21. I tredje sæt var hun tilbage i førerrollen, for det meste med to eller tre point, og sejren blev sikret med cifrene 21-19.