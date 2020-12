Benedicte Sillassen med det synlige bevis på, at hun er landets bedste U17-spiller i badminton.

Sillassen kan blive den næste badmintondronning

Hun har allerede vundet DM for U17 og EM for hold for U19. Og nu er Benedicte Sillassen fra Holbæk også kåret som årets U17-spiller på Sjælland.

- Årets U17-spiller har hen over de senere år gennemgået en fantastisk udvikling, som har nået sit hidtil højdepunkt i denne sæson., lyder det blandt andet i begrundelsen for kåringen, som kredstrænerne Michael Rasmussen og Malte Thyregod har stået for.