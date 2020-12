Sikker sejr til U19-tophold

Chancen for at snuppe førstepladsen i U19-spillernes 1. division i håndbold er i live, efter at Holbæk Jernløse Stenhus' U19-piger søndag på hjemmebane besejrede Kerteminde med 26-18. Dermed er Holbæk Jernløse Stenhus et enkelt point efter førerholdet HIK/KFUM, der har spillet alle syv kampe. Og dermed kan Holbæk Jernløse med en sejr på torsdag over tabeltreerne fra GOG/Gudme 2 sikre sig førstepladsen i tabellen.