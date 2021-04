Se billedserie Fodbold. Serie 1. Svebølle-Fårevejle. Foto: Anders Ole Olsen

Sikker Svebølle-sejr over Fårevejle

Lokalsport Nordvestnyt - 24. april 2021 Af Brian Jensen

Svebølles fodboldspillere gjorde så at sige kort proces med gæsterne fra Fårevejle, da de to serie 1-mandskaber mødtes lørdag eftermiddag. På hjemmebanen sejrede Svebølle med de sikre cifre 4-0 - efter to mål i hver halvleg.

Angriberen Nick Trier havde allerede have en friløber mod Fårevejle-målet, inden han efter 10 minutters spil scorede kampens første mål. Midt i første halvleg øgede Moussa Al Moussa med et flot mål, efter at et indkast blev forlænget og Moussa helflugtede bolden i mål.

Efter pausen var Fårevejles Kasper Timm uheldig og dirigerede et Svebølle-indlæg i mål til 3-0. Nick Trier scorede kampens fjerde mål, og ifølge Svebølle-træner Jonas Thomsen kunne sejren have været større.

- Man kunne vel ikke have sagt noget, hvis vi havde scoret et par mere. Men klart tilfreds med at vi var bedst over 90 minutter, sagde Thomsen - der i hvert fald ikke bliver modsagt af Fårevejles træner, Morten Nielsen.

- Vi var til dels ikke klar, men Svebølle var også rigtig dygtige fysisk. Deres fysiske formåen var overlegen, i forhold til hvad vi lagde i det. De kunne vel reelt score et par gange mere i deres omstillinger, vurderede Nielsen.