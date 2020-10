Sene Holbæk-mål sikrede sejr over bundhold

Holbæk hentede lørdag sæsonens anden hjemmebanesejr i fodboldens 2. division vest, da gæsterne fra Holstebro blev besejret med 3-0. Cifrene antyder en sikker sejr over rækkens bundprop, men faktisk blev sejren først konsolideret med to mål i kampens sidste fire minutter - på et tidspunkt hvor Holstebro havde fået vist to spillere ud.

Holbæk havde et pænt overtag i størstedelen af kampen og bragte sig foran et kvarter inde i første halvleg, da Victor Sørensen lagde bolden til rette for målscorer Malte Sjørslev. Gæsterne havde ikke lyst til at jagte bolden på Holbæks banehalvdel og stillede sig langt tilbage, og Holbæk havde både før og efter pausen store chancer for at gøre det til 2-0. Blandt andet et frisparksforsøg fra Jeppe Illum på overliggeren - frisparket på Illum, der var alene med målmanden, gav rødt kort til Holstebros Rasmus Aagaard Andersen et kvarter før tid.