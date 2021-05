Thomas Carlsen, til venstre, måtte stoppe den aktive karriere i Høng for fire år siden, på grund af en knæskade. Her er han i kamp for Høng i 2013. Foto: Anders Ole Olsen

Scorer flere mål end dommerne kan tælle

Lokalsport Nordvestnyt - 06. maj 2021

Inden corona-restriktionerne stoppede fodboldaktiviteterne i slutningen af oktober, nåede de lige at vinde med 6-0 på egen bane.

Men selv om Høng i fodboldens serie 2 tabte den første kamp, da turneringen blev genoptaget i starten af april, har holdet ikke glemt at score mål på stribe. I forårets fire første kampe har træner Thomas Carlsens udvalgte leveret 21 mål - eller måske 22.

- Det gik så stærkt i kampen mod Haslev, at jeg er sikker på, at dommeren ikke fik noteret alle mål. Jeg tastede selv otte mål ind undervejs, men pyt nu med det, smiler Høngs cheftræner siden januar sidste år, Thomas Carlsen.

Den tidligere førsteholdsspiller i Høng, der måtte stoppe på grund af et ødelagt knæ for fire år siden, har et par bud eller tre på, hvorfor hans hold er det tredjemest scorende i serie 2-rækkens pulje 4.

- Efter corona-restriktionerne blev lempet har spillerne trænet intenst, og jeg fandt meget hurtigt en god trup på 15 mand til førsteholdstruppen. Og den har vi kunnet spille med siden. Og generelt er der kommet mange nye spillere til klubbens tre hold, siger træneren.

Fra det nyetablerede U19-hold er tre spillere, Nikolaj og Marius Andreasen og Jon Christensen, blevet hentet op på førsteholdet og har fået en del spilletid, og så har et par af de mere rutinerede offensivspillere igen fundet melodien.

- Simon Eriksen har lavet syv mål og har lagt op til lige så mange. Det er længe siden. Han har tidligere kunnet tillade sig at springe en træningaften over, men det kan han ikke tillade sig nu, fortæller træner Carlsen om den tidligere kantspiller, der nu er angriber. Det har erfarne Per Petersen også været i mange år, og også han har haft gang i målscoringen i dette forår.

- Og så er Marius Andreasen godt på vej til at blive tredje-angriber. Han er kommet til mange chancer som indskiftningsspiller i anden halvleg, fortæller Thomas Carlsen, der er overbevist om, at en 4-4-2-opstilling som udgangspunkt har givet spillerne større frihed.

- Det skal være sjovt at spille fodbold, og jeg elsker, når de har mod til at forlade deres kæde og tør spille. Og spillerne kender hinanden godt og har det socialt fedt sammen, lyder endnu en af trænerens bud på Høngs hang til mål i større mængder.

36-årige Thomas Carlsen, der kortvarigt var assistenttræner for sin tidligere træner Bo Sørensen i Kalundborg, regner også med, at en god fysisk form uden skader har været med til at underbygge Høngs gode forår.

- Klubben har haft penge til at ansætte en fysisk træner og fysioterapeut, og vi har siden været de fleste hold fysisk overlegne, siger træneren.

Høng ligger før lørdagens hjemmekamp mod Skælskør midt i tabellen med 24 point for 15 kampe. Og træner Carlsen har et tydeligt sportsligt mål for sit ivrigt scorende hold.

- Det er ikke aktuelt i denne sæson, men efter den næste skulle vi gerne ligge i serie 1, lyder det fra Høng-træneren.