Mikkel Frederik Larsen (tv) vender tilbage for Tuse mod Taastrup. Jesper Halling (th) scorede hattrick i sidste runde. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Same procedure as last week Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Same procedure as last week

Lokalsport Nordvestnyt - 09. oktober 2021 kl. 08:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Tuse har haft et hakkende efterår med fem sejre og tre nederlag. Men i resten af efteråret møder holdet kun hold, der er placeret under dem i tabellen, så cheftræner Freddy Andersen håber, at sejrsstimen kan vokse fra de nuværende to sejre i træk.

Første udfordring bliver lørdag klokken 12, hvor holdet ude møder Taastrup i sjællandsserien.

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi skal vinde. Men det siger jeg jo så. Jeg ser Vordingborg som den ene modstander, vi kan måle os imod, i resten af efteråret. Ellers bør vi få tæt på fuldt hus i resten af kampene, siger Freddy Andersen.

Første opgave er Taastrup, som i tabellen ligger et point efter Nordfalster, som Tuse slog 3-1 i sidste weekend. Og ifølge Freddy Andersen minder de to hold meget om hinanden.

- Vi har tænkt os at gribe det an på samme måde. Vi forventer, at vi bliver spilstyrende. Jeg har set dem spille, og jeg synes, de lever rigtigt meget på omstillinger, siger Freddy Andersen.

Han mener, at Taastrup er en smule bedre end Nordfalster - især på omstillingerne. Og derfor skal Tuse tænke sig om.

- Vi skal spille med masser af tålmodighed og have endnu mere fokus på restforsvaret. Men kan vi det, så er det en kamp, vi helt klart skal vinde, siger Freddy Andersen.

Han har stor respekt for Taastrups tre forreste spillere. De løber ifølge træneren ikke meget med tilbage, og det gør dem ekstra farlige på omstillinger.

- Hvis vi dummer os og spiller naivt i angrebsspillet og tager alle med frem, så kan vi blive rendt over ende. Men hvis vi tænker os om, og også tænker over, at vi kan miste bolden, står vi så, som vi skal? Det skal vi gøre, ellers kan vi godt løbe ind i problemer mod Taastrup, siger Freddy Andersen.

I forhold til sejren over Nordfalster har Tuse igen Mikkel Frederick Larsen til rådighed, mens Niclas Hesteng Sørensen ikke kan være med i kampen.