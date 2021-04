Holbæk kommer ikke til at spille de sidste tre runder i 2. division i badminton. Forbundet har valgt at annullere sæsonen. Foto: Per Christensen

Sæsonen er slut i badminton

Divisionerne i badminton skulle efter planen være genstartet efter coronapausen den 8. maj, men Badminton Danmark har besluttet helt at annullere sæsonen for alle rækker under ligaen.

- Det er rimeligt nok. Det er svært nok efter et halvt år at skulle samle holdet igen, siger Holbæks formand Ole Colberg.

- Som det vil være jer bekendt bliver der sandsynligvis først åbnet for indendørsidræt for voksne over 18 år den 6. maj og det fremgår ikke på nuværende tidspunkt, i hvor høj grad forsamlingsforbuddet bliver lempet væsentligt, eller hvilke andre restriktioner, der vil være gældende. Forventningen er, at vi først får endelig afklaring på disse spørgsmål tæt op imod den 6. maj. Det er derfor, med beklagelse, blevet besluttet, at DH-turneringen, bortset fra Badmintonligaens Final Four, ikke vil blive færdigspillet, skriver Badminton Danmark ifølge Badmintonbladet.dk til klubberne.