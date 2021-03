Fodboldspillerne i sjællandsserien og serie 1 får i år indført et slutspil, så der ikke kommer for mange kampe på for kort tid. Billedet er fra en sjællandsseriekamp mellem Tuse og Ringsted. Foto: Foto:Mie Neel

Sådan åbner fodbolden: Slutspil i sjællandsserien og serie 1

Lokalsport Nordvestnyt - 15. marts 2021 kl. 18:08 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Op- og nedrykning fra de to øverste fodboldrækken under DBU Sjælland bliver i år afgjort efter et slutspil.

Det står klart, efter DBU Sjælland mandag offentliggjorde planerne for at gennemføre forårets turneringskampe i fodbold.

Turneringen går i gang på dronningens fødselsdag fredag den 16. april, men det er naturligvis betinget af, at forsamlingsforbuddet bliver hævet fra de nuværende 25 personer senest tirsdag den 6. april - altså dagen efter påskeferien.

Der bliver ikke ændreti antallet af op- og nedrykkere i rækkerne.

Rækkerne fra serie 2 og nedefter fortsætter efterplanen med, at alle hold mødes ude og hjemme. Men i serie 1 og sjællandsserien er der i år ekstra hold med på grund af reduceret nedrykning efter sidste sæsons corona-afslutning. Derfor kommer de til at mangle at spille for mange kampe til, at DBU Sjælland finder det ansvarligt at presse det ind i kampprogrammet.

- DBU Sjællands bestyrelse har vurderet, at en afvikling af turneringen efter den oprindeligt planlagte turneringsstruktur, vil føre til et så hårdt sammenpresset kampprogram, at det blandt andet vil give en øget risiko for skader. Derfor ændres turneringsstrukturen for disse to rækker, skriver forbundet på sin hjemmeside.

I praksis kommer det til at betyde, at de første to runder i foråret - samt eventuelt udsatte kampe fra efteråret - kommer til at afgøre, hvilke hold der skal spille om henholdsvis op- og nedrykning.

De syv hold i hver pulje tager både point og målscore med til slutspillet, hvor de møder de andre seks hold en gang hver.

- Man kan argumenter for og imod et slutspil. Helt gennemgående er det vores indtryk, at folk ikke er formmæssigt, hvor de normalt ville være på nuværende tidspunkt. Hvis vi spillede en ligeud-turnering, som folk ikke kunne holde til, ville det heller ikke være fair. Det var vigtigt for os at finde den rigtige løsning, der gør det muligt at afvikle turneringen forsvarligt, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Kampe i old boys samt rækker med mindre end 11 spillere på hvert hold begynder allerede den 6. april - igen betinget af, at forsamlingsforbuddet bliver hævet.

Gratis trækning fra pokalturneringen

Foråret er også lig med de indledende runder i pokalturneringen frem mod pokalfinalen året efter.

Fredag offentliggør DBU Sjælland lodtrækningen til første runde, men klubberne får lov til gratis at trække sig fra turneringen, hvis de mener, det bliver for presset i foråret.