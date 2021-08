Såbys oprykkere tog storsejr i Svebølle

Mathias Olsen bragte Såby foran efter et kvarters spil i en første halvleg, der bød på to gule kort til gæsterne. Såby fik endnu et gult kort i anden halvlegs indledning og var kortvarigt to spillere i undertal, men det formåede Svebølle ikke at udnytte. To af de gule kort var til Såbys Nikki Thompson, men en regelændring betød, at Såby kunne skifte en anden spiller ind og derfor slap for at spille kampen færdig i undertal.