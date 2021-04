Rysgaard på rekordjagt i Sverige

- Vi havde et godt OL-kvalifikationsevent i Vejle, men jeg håber, det kan tænde noget ekstra i svømmerne, at de denne gang skal konkurrere mod nogle af deres internationale konkurrenter for første gang i over et år. Svømmerne sætter normalt stor pris på stævnet, som har et meget professionelt setup, så selvom vi kommer til at leve i en stævneboble denne gang, forventer jeg, at svømmerne kommer til at svømme stærkt - også så stærkt, at flere vil svømme under kravtiderne til EM og OL, siger landstræner i Dansk Svømmeunion Stefan Hansen til unionens hjemmeside.