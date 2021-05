Mathias Rysgaard var med til at sætte dansk rekord ved EM i Budapest. Foto: Thomas Olsen

Rysgaard på rekord-holdet

Svømmeren Mathias Rysgaard, der har rødder i Kalundborg, var meget skuffet efter Danish Open i sidste måned, fordi han hverken formåede at kvalificere sig til EM eller OL. En kæmpe drøm, der blandt andet blev spoleret af en række skader.

Han blev udtaget til holdkappen for mix-hold i både fire gange 100 meter fri og fire gange 100 meter medley. Og torsdag formiddag kvitterede han for tilliden, da han ved EM i Budapest svømmede sidste tur i det indledende heat i fire gange 100 meter medley, hvor han og holdkammeraterne Karoline Sørensen, Tobias Bjerg og Emilie Beckmann satte dansk rekord i tiden 3.48.06 minutter. En forbedring på godt et minut i forhold til den tidligere rekord på 3.49.10, der blev sat i 2019.