Rysgaard misser både EM og OL

Det lykkedes ikke for Mathias Zander Rysgaard fra Kalundborg at komme under kravtiderne, da han tirsdag svømmede finale i 100 meter fri ved Danish Open i Taastrup Svømmehal.

Rysgaard kom ind på en klar førsteplads, men et stykke fra EM-kravet, der ville have udløst endnu en mulighed for at kvalificere sig til OL senere på året. I finalen svømmede Rysgaard i tiden 49:76, efter at have svømmet 49:72 i tirsdagens indledende heat. Dermed må han vinke farvel til den årelange OL-drøm.