Se billedserie Holbækkeren Morten Rutkjær vil fremover koncentrere sig om landstræner-jobbet i Grønland og er derfor stoppet som assistenttræner for Holbæks 2. divisionshold. Foto: Anders Vestergaard

Rutkjær er stoppet i Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 03. januar 2021 kl. 11:12 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Når den første vintertræning starter om kort tid må Holbæks cheftræner Lars Feist og hans trup i fodboldens 2. division undvære den hidtige first-team coach og tekniske chef, Morten Rutkjær, der har valgt at stoppe i HB&I ved årsskiftet. Morten Rutkjær, der blev knyttet til Holbæks 2. divisionshold i juli 2020, har sideløbende været Grønlandsk landstræner, og det er det job, han nu vil topprioritere, og derfor mangler tiden til også at være assistenttræner i 2. division.

- Coronasituationen har skubbet mange af efterårets landsholdsaktiviteter i Grønland til foråret, og det betyder, at jeg får ekstra mange rejsedage med landsholdet. Jeg har derfor valgt at gå »all in« i foråret som landstræner for Grønland og for at løfte grønlandsk landsholdsfodbold. Det er en opgave, som jeg ikke har kunnet sige nej til, fortæller 46-årige Morten Rutkjær til fodboldklubbens hjemmeside.

Hos klubbens nye sportschef, Klaes Egel Rasmussen, er Rutkjærs opsigelse blevet modtaget med med både ærgrelse og forståelse.

- Vi er ærgerlige over at »Rudi« stopper hos os midt i sæsonen. Vi havde gerne set ham i klubben mere end det halve år, det blev til i denne omgang, men jeg forstår hans ønske om at dedikere sig til oplevelserne med Grønlands landshold, siger Klaes Egel Rasmussen, der i efteråret vendte tilbage til Holbæk fra norske FK Haugesund, og nu bestrider dobbeltjobbet som talent- og sportschef i klubben.

Morten Rutkjær, der også er træner på Holbæk Fodboldakademi på Stenhus, kom sidste sommer tilbage til Holbæk for at styrke det sportslige setup omkring klubbens førstehold. Men nu er udfordringerne med at få det hele til at hænge tidsmæssigt sammen blevet for store.

- Jeg har orienteret HB&I om, at klubben skal finde en anden assistent til Lars Feist, så divisionsholdet får optimale vilkår for at forblive i 2. division. Der vil være mange vigtige kampe i foråret, og det kræver at der er et stabilt team omkring holdet. Jeg vil simpelthen ikke kunne være der 100 procent i foråret 2021 og det har gutterne krav på.

- Fra sommer er landsholdsfodbolden normaliseret igen, og jeg forventer her at vende tilbage til en trænertjans i Danmark igen, lyder meldingen fra Morten Rutkjær.

I Holbæk fortæller Klaes Egel Rasmussen, at man nu er gået på jagt efter en ny - måske lidt mere klassisk - assistenttræner, som kan supplere cheftræner Lars Feist .