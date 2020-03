Rutinerede Raklev rykker op

Afbrydelsen af håndboldsæsonen betyder, at Raklev rykker op i kvalifikationsrækken for kvinder.

Det sagde holdet nej til for et par år siden, men nu er de klar. Og ifølge træner Thomas Voss er de formstærke.

- Der mangler et par runder, men vi ligger nummer et nu. Det er selvfølgelig en ulykkelig situation, og vi ville helst have spillet os op. Det er sjovest at rykke op på banen, siger Thomas Voss.