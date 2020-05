Røde tal bag Madsen-stop

På generalforsamlingen i februar måtte klubbens bestyrelse præsentere blodrøde tal i både årsregnskab og i 2020-budgettet. Dén udsigt har tvunget HB&I til at gennemgå organisationen, og i en tilpasning var der ikke plads til Asger Madsen, som i 2019 blev ansat i en deltidsstilling som salgs- og kommunikationschef med ansvar for en styrkelse af sponsorarbejdet i blandt andet erhvervsnetværket HBIzz.

- Asger Madsen har under svære betingelser formået at løse opgaven med at sikre en udvikling af erhvervsnetværket HBIzz samt iværksætte mange sponsorevents. Det skal han have stor tak for. Vi må dog også konstatere, at vi som følge af klubbens økonomiske situation samt Corona-krisen befinder os i en ny økonomisk virkelighed, hvor en tilpasning er nødvendig, skriver HB&I-formand Kim Stroustrup blandt andet i pressemeddelelsen.