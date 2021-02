Spillende træner Mehmet Tomak får i den kommende halvsæson følgeskab på trænerbænken af Samir Rexha, der også bliver spillende træner. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Rexha og rutine skal redde Holbæk United

18. februar 2021

For at klare skærene i serie 1 har Holbæk United kaldt den gamle rutinerede garde til undsætning. Ikke færre end 10 nye spillere har meldt sig under fanerne i vinterpausen, og omkring halvdelen af dem er fulgt med træneren Samir Rexha fra Hagested.

38-årige Rexha havde egentlig lagt trænergerningen på hylden, hvis man ser bort fra det hold, som hans søn spiller på. For et år siden slap han trænertøjlerne i Hagested, hvor han var assistenttræner under Jakob Smidt. Men opringningen fra den trængte bundklub Holbæk United fik Rexha på andre tanker.

- Jeg skulle egentlig ikke bruge lang tid på at tænke over det, fordi jeg har en historik med klubben. Det er jo et hold, der er noget amputeret, så jeg gik i gang med at ringe og har hevet fem spillere med fra Hagested, fortæller Samir Rexha, der sammen med Mehmet Tomak bliver spillende træner-duo på serie 1-holdet.

Med syv point op til en plads over nedrykningsstregen - og endnu ingen sejre i indeværende sæson - får den nye spillende træner sin sag for. Ikke mindst fordi han får ganske kort tid til at spille de mange tilbagevendte spillere sammen.

- Fordelen er, at jeg har trænet eller spillet sammen med dem i enten Hagested eller Holbæk United, så selve gruppen kender jeg i forvejen. Nu kommer der 16 slags finaler for os, og det passer os fint at være underdogs, lyder det fra Rexha, der efter planen kalder truppen til første træningspas den 1. marts, inden holdet skal spille tre træningskampe.

Ingen katastrofe

- Jeg forventer på kort sigt, at de erfarne spillere skal tage ansvar med det samme. Vi skal overholde vores aftaler og så ellers gå ud og spille frit, lyder det fra Holbæk United-træneren, der understreger, at en nedrykning ikke vil være en katastrofe.

Blandt de mange nye eller tilbagevendte spillere i klubben er Fead Rama, Mohammed Asrihi, Ali Cartelli, Ersun Aslan, Ermin Mullaviseli, Hurkan Bolel, Venhar Abazibra, Bahri Yakar og målmanden Tahir Abazibra.

Såfremt coronarestriktionerne for idrætslivet bliver lempet skal Holbæk United spille første serie 1-opgør i 2021 fredag den 19. marts, hjemme mod AIK 65 Strøby.