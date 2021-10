Johnny Vejlebo havde svært ved at styre sin bil på den våde bane på Jyllandsringen. Foto: Boxengasse Media

Send til din ven. X Artiklen: Regnen drillede Vejlebo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regnen drillede Vejlebo

Lokalsport Nordvestnyt - 05. oktober 2021 kl. 15:15 Kontakt redaktionen

Jyllandsringen i regn var ikke sjovt for Vejlebo

For bare to uger siden nød han successen med en sejr i TCR Denmark's Trofeo-klasse. Søndag kæmpede han forgæves for at få kontrol over sin racerbil i silende regn.

På mirakuløs vis har Johnny Vejlebo og TCR-feltet kørt næsten to fulde sæsoner uden at være ramt af andet end små byger. Søndag var dén statistik brudt, og Johnny måtte forsøge at tilpasse sig forholdene.

- Det var den første rigtige regnvejrsweekend, jeg har kørt i den her bil, og jeg må indrømme at det ikke er noget, jeg synes om. Selv med helt nye regndæk føltes det for mig som om at jeg ikke kunne få bid, fortæller Johnny Vejlebo ifølge en pressemeddelelse.

Racerkøreren, der til dagligt er bilforhandler i Roskilde og Holbæk måtte finde sin viljestyrke frem for at komme gennem udfordringen:

- Til sidst tog jeg et valg om bare at prøve at give gas, og så måtte det hele eksplodere rundt om ørerne på mig - i sådan en situation koger adrenalinen og man bliver vild efter at gøre det bedre.

Med to femtepladser i Trofeo-klassen har Vejlebo ikke været helt væk fra det ønskede tempo, men efter en sejr i Aarhus er det svært at acceptere nederlag på Jyllandsringen:

- Det var en frustrerende weekend, taget i betragtning at vi kommer lige fra Aarhus og en sejr. Det er kontrasternes verden, det her - så jeg glæder mig til finalen på Padborg Park, og jeg håber at det holder tørt dernede, for så skal vi nok få fart på, siger Johnny Vejlebo.