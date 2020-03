Foto: Per Christensen

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 06. marts 2020

Så er vi kommet til et af årets forårstegn. Nu er der nemlig igen fodboldkampe at tippe på. Eller rettere fodboldkamp. For der er kun en enkelt af slagsen i denne uge, hvor Holbæk i et meget imødeset lokal- og bundopgør tager imod Slagelse.

Sidste uge ramte vi præcis halvdelen af forudsigelserne. Tre ud af seks ramte vi, og det betyder, at vi i 2020 samlet har ramt 24 rigtige i 38 forsøg. Det svarer til 63 procent rigtige.

Fodbold, 2. division mænd Holbæk B&I-Slagelse 2-0 Begge hold skal slås for at få point. Og for begges vedkommende nok mere for at polstre sig til nedrykningsspillet end for at jagte oprykningsspillet. Slagelse ser ikke ud til at være blevet stærkere siden efteråret, og det ligner et hold i gang med en nedtur. Hos Holbæk er der en masse talent, men der mangler rutine og kynisme. Det var præcis de to parametre, Slagelse slog Holbæk på i efteråret, og det er ikke utænkeligt, at Slagelse kan tage en snæver sejr på kynisme i begge ender af banen. Vi mener dog, at Holbæk har kvaliteterne til at skabe chancer nok til at score. Og kommer målet tidligt, kan Slagelse blive nødt til at åbne, så Holbæk kan lave et mål mere.

Håndbold, 3. division mænd Jernløse-Himmelev 1

Himmelev fik i sidste runde sæsonens andet point, da det blev til uafgjort mod Dianalund/Tersløse. Men der skal konkurser eller tvangsnedrykninger til at fjerne holdet fra rækkens sidsteplads. Jernløse kommer til gengæld med en frisk succesoplevelse efter at have hentet point i Hvidovre i weekenden. Spillet holdet op til sit bedste, kan det også slå Himmelev med mere end et par mål.

Lammefjorden-Roskilde 1

For begge hold gælder det, at de i denne weekend kan slippe endegyldigt fri af den direkte nedrykning, og at en sejr kombineret med nederlag til Ledøje-Smørum mod Hvidovre stort set vil fjerne risikoen for at ende med overlevelseskampe. Det er samtidig tredje kamp i træk mod et bundhold for Lammefjorden, og de kan tage den tredje sejr i træk, inden to kampe mod top fire-hold. Det bør give den ekstra gnist, som holdet skal bruge.

3. division kvinder Holbæk/Jernløse-Herlev/Hjorten1 Formstærke Holbæk/Jernløse er kun en kamp fra en direkte kamp om andenpladsen i 3. division. Det kræver en sejr hjemme over Herlev/Hjorten, og der skal gummiarm af hidtil usete dimensioner til, for at holdet taber den kamp. Holdet har tabt de seneste seks kampe og mødte ikke engang op til udekampen mod Hvidovre. Det har givet Herlev/Hjorten en delt sidsteplads, og det er mere end svært at forestille sig, at de slår Holbæk/Jernløse i Jernløse-hallen.

Kvalifikationsrækken mænd HF Kalundborg-Slagelse 2 Slagelse er tophold og har ikke tabt siden 28. september. HF Kalundborg har problemer med bare at stille hold, og målt på gejst og ambitioner kan de næppe hamle op med gæsterne, der forsvarer sin førsteplads.

Løve-Høng-Hashøj 1

Hashøj kan ikke helt sige sig fri af nedrykning. Omvendt har Løve-Høng intet at spille for. Men Løve-Høng har vist gode takter i sæsonen og er blandt de bedre hjemmehold i rækken. Hashøj er til gengæld fjerdedårligste udehold, og vi har svært ved at se dem tage noget med fra Høng.

Jernløse-Faxe X

Jernløse spille lige efter førsteholdet, og det giver gode muligheder for at udnytte spillermaterialet optimalt. Omvendt har Jernløse intet på spil, men Faxe har spillet to uafgjorte for nyligt.