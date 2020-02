Foto: Foto: Kenn Jørgensen

Redaktionen tipper

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 28. februar 2020

Havde dette været et radioprogram, ville vi have startet med en fanfare. Den må vi dog bede læserne om selv at spille, nynne eller blot forestille sig. Men vi synes, den er på sin plads, efter det sidste uge blev til fire rigtige forudsigelser i fire forsøg.

Nuvel, der var et par klare favoritter imellem, men fire ud af fire er stadig fire ud af fire. Samlet er vi nu på 21 rigtige i 32 forsøg i 2020, og det svarer til 66 procent rigtige.

Denne uge har vi seks kampe på programmet.

3. division mænd Hvidovre-Jernløse 1

To nederlag i træk har kostet Hvidovre førstepladsen. Derfor har de ikke råd til at sætte point til mod Jernløse. De kan til gengæld spille frit, da det ikke er en kamp, de forventes at tage point i. Det tror vi heller ikke, de gør mod rækkens bedste hjemmehold.

3. division kvinder Himmelev-Holbæk/Jernløse 2

Holbæk/Jernløse vender tilbage efter tre ugers kamppause. Holdet har ikke tabt i årets seks første kampe, og i toppen er det blot to point efter Hvidovre på andenpladsen. Kan holdet vinde, er det godt på vej til en finale om andenpladsen i Hvidovre om to uger. Himmelev har tabt de seneste ni kampe.

Kvalifikationsrækken mænd Østofte Hillested-HF Kalundborg 2

HF Kalundborg har genopfundet sig selv og ligner et hold med selvtillid. Oven i købet er der mulighed for, at profilen Tobias Jørgensen er med igen efter sin skadespause. Og selv om hjemmeholdet på papiret slås for at undgå nedrykning, ligner hverken nedryknings- eller søndagens kamp noget, Østofte Hillested er i stand til at vinde.

Dalby-Jernløse 1

Meget afhænger af, hvilket mandskab Jernløses andethold dukker op med. Dalby har ikke set gode ud, men holdet er i en indædt kamp med TMS Ringsted og Faxe om at undgå 10. pladsen og nedrykningskampe. Et godt Jernløse-mandskab bør vinde kampen. Men ellers tror vi, at hjemmebanefordel og motivation kan vippe kampen til Dalbys fordel.

Kvalifikationsrækken kvinder Horbelev-Odsherred 2

Føj for en gyser. Kampen er et direkte opgør om at undgå næstsidstepladsen med tilhørende playoff-kampe om at undgå nedrykning. Da Horbelev udeblev fra den omvendte kamp, vil Odsherred under alle omstændigheder være bedst indbyrdes. Vinder Odsherred kampen, vil de være fire point foran Horbelev og bedst indbyrdes med seks point tilbage at spille om. Vinder Horbelev, vil holdene ligge med samme pointtal inden de tre sidste runder. Det ligner en nervøs kamp med få scoringer. Den tror vi, at Odsherreds rutinerede spillere er i stand til at styre hjem til sidst.

Løve-Høng-Lammefjorden 2

Løve-Høng har nået sæsonens mål om at undgå nedrykning. Lammefjorden jagter til gengæld oprykning, og holdet ser meget stærkt ud for tiden. Lammefjorden er oppe på otte kampe i træk uden nederlag, mens Løve-Høng har vundet fire af de sidste fem kampe. Vi forudsiger en kamp mellemed få mål, og der kan det blive afgørende, at Lammefjorden har flere spillere at dele scoringerne ud på.