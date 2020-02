Redaktionen tipper

Vi er nu nået til den sidste af de tynde weekender omkring vinterferien. Denne weekend er der igen kun to kampe at forudsige, så vi kan med sikkerhed sige, at vi ikke rammer samme procentdel rigtigt, som vi gjorde sidste weekend.

Lammefjorden spiller på et højt niveau og ligner den eneste reelle udfordrer til Roskilde på førstepladsen. Søndag gælder det et topopgør ude mod TMS Ringsted, som har lige så mange point som Lammefjorden, men som har spillet to kampe mere. Hjemmeholdet har senest spillet uafgjort mod Roskilde, så det bliver ingen walk over for Lammefjorden. Men Lammefjorden slog TMS Ringsted i den omvendte kamp, og de øjner oprykning, hvilket ikke er en mulighed for hjemmeholdet, da klubben i forvejen har et hold i 3. division.