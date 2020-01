Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 31. januar 2020 kl. 16:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste weekend blev anden weekend i træk med fem rigtige. Hvor det for to uger siden rakte til 71 procent, var det i sidste weekend med en kamp mere at tippe kun nok til 63 procent. Men stadig på den rigtige side af de 60 procent og over de to seneste års total på 56 procent.

Samlet er vi nu på 12 rigtige på 21 gæt, og dermed ligger vi samlet for 2020 på 57 procent.

Vi letter samtidig på hatten for Holbæk/Jernløses kvinder. Vi troede ikke, de kunne slå Nykøbing, men som det første hold i sæsonen fik de skovlen under favoritterne. Flot, flot, flot.

Derfor tør vi heller ikke andet end at pege på Holbæk/Jernløse som vinder i den spændende topkamp lørdag. Det bliver til gengæld et af kun to tip denne weekend, hvor stort set alle hold har flyttet deres kampe til hverdagsaftener.

3. division kvinder Rødovre-Holbæk/Jernløse 2

Det er en nøglekamp for holdene lige bag de to forreste hold. Rødovre er to point efter Holbæk/Jernløse og har spillet en kamp mere, så de ryger reelt ud af oprykningskampen, hvis de taber. Holbæk/Jernløse nægter til gengæld at snakke om oprykning, men en generelt opadgående formkurve i sæsonen og ikke mindst sidste weekends sejr over Nykøbing gør det svært ikke at have dem som førsteudfordrer til Hvidovre på andenpladsen. Men det bliver formodentlig en særdeles tæt affære i Rødovre Stadionhal.

Kvalifikationsrækken mænd Løve-Høng-Dalby 1

Løve-Høng må være trætte efter at have spillet torsdag aften. Men holdet har to bærende kræfter med, som ikke spillede torsdag, og der bør være en lyst til revanche efter nederlaget til bundholdet Faxe. torsdag aften. Dalby er kun akkurat foran Faxe i tabellen, og hvis Løve-Høng mener noget seriøst med sin placering i den bedste halvdel af rækken, så skal Dalby sendes hjem med et klart nederlag.