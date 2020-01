Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 17. januar 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2020 er ikke just startet problemfrit rent tipsmæssigt. I årets første forsøg tippede vi seks kampe, og kun to af dem ramte vi rigtigt. Det giver naturligvis 33 procent rigtige, og det er langt under det normale snit på 56 procent, som tipsredaktionen har ligget på i både 2018 og 2019.

Tre tætte kampe faldt ud til anden side, end vi havde regnet med. Lammefjorden vandt på Fyn på en scoring fire sekunder før tid i en kamp, vi havde X i. Og Jernløse, som vi havde som vinder, var foran ude mod Ydun, men tabte reelt på grund af tre udvisninger i træk. Og så tabte HF Kalundborg med et enkelt mål i en kamp, vi troede, de ville vinde.

Vi skal derfor helst have en række resultater med os denne weekend, hvor der er syv kampe på programmet.

3. division mænd Jernløse-Roskilde 1

Jernløse er ved at finde sig selv efter trænerskiftet, og det ser meget positivt ud. Sidste weekend var de på vej mod point, men måtte tage tomhændede fra udekampen mod topholdet Ydun. Søndag har de hjemmebane mod Roskilde, som blot er et point foran dem i tabellen. Det er en uhyre vigtig kamp for begge hold, men trods Roskildes sejr på 10 mål i sidste weekend, så er der flere pile den rigtige vej for Jernløse end for Roskilde. Vi tror, de tager sejren på hjemmebane.

Ydun-Lammefjorden 2

Lammefjorden har ikke tabt siden november, og i det nye år er det blevet til uafgjort hjemme mod KSG og en sejr på et mål ude over OH 77. Det kan sagtens blive tæt igen mod Ydun, der i tabellen er seks point foran Lammefjorden. Men Ydun viste i sidste uge, at de var til at tale med, selv om de vandt hjemme over Jernløse. Vi tror, at Lammefjorden har gejst og momentum til at tage begge point.

Kvalifikationsrækken mænd Svend Gønge-Jernløse 2

Godt nok lykkedes det Svend Gønge at slå HF Kalundborg i sidste runde. Men holdet er en del af nedrykningsstriden og bør ikke have kvalitet til at slå Jernløses andethold. Men meget afhænger naturligvis af, hvilke spillere Jernløse har til rådighed. Hvis de kan stille med et fornuftigt hold, bør de vinde kampen.

NFØ-Løve-Høng 1

Noget uvant er Løve-Høng begyndt at gøre sig i den øverste del af tabellen. Men vi mener ikke, at de er gode nok til at true de to tophold. De vant godt nok hjemme over NFØ, men det betyder så, at hjemmeholdet har en revanche at spille for ud over de vigtige point i tvekampen med Slagelse om førstepladsen og direkte oprykning.

Kvalifikationsrækken kvinder Horbelev-Lammefjorden 2

Hvis Lammefjorden vinder den kamp, de har spillet færre end topholdene, er de blot to point fra en oprykningsplads. Og med en række skadede spillere tilbage er de bestemt ikke uden chancer i kampen om andenpladsen. De bør være gode nok til at vinde ude over Horbelev, som i sidste weekend tabte hjemme til Holbæk/Jernløse.

Holbæk/Jernløse-Roskilde 2

Holbæk/Jernløse har haft store udsving, og det virker ikke sandsynligt, at de kan tage point mod rækkens klare nummer 1.

Odsherred-SK 82 1

Det er en nøglekamp for FK Odsherred. Med en sejr og hjælp fra Lammefjorden kan de øge afstanden til direkte nedrykning til fem point - og fire til kvalifikationskampe. Holdet har ganske vist startet 2020 med to nederlag, men der bør være den fornødne kvalitet til at vinde på hjemmebane over et hold, de slog med 10 mål på udebane.