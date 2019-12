Foto: Foto:Mie Neel

Så er vi kommet til årets sidste udgave af Redaktionen tipper. Det bliver med fem håndboldkampe, og vi håber, at vi rammer bedre end i den seneste weekend. Der var det krydserne, der drillede. Vi havde lidt frisk gættet på uafgjort i de to lokalopgør i Svinninge om lørdagen. Men Lammefjordens kvinder lagde ud med at slå Holbæk/Jernløses divisionsreserver, og i mændenes 3. division slog Lammefjorden Jernløse. Til gengæld havde vi regnet med en sikker sejr til HF Kalundborg, som måtte nøjes med uafgjort ude mod Hashøj.

I alt havde vi blot to rigtige i de fem kampe svarende til 40 procent. Samlet i 2020 er vi nu på 252 rigtige ud af 447 kampe. Det svarer til 56 procent.

3. division mænd Jernløse-Ledøje-Smørum 1

Ledøje-Smørum er svære at blive kloge på. Efter sejr i sæsonens første tre kampe tog de fem kampe uden sejr. Men holdet har vundet de seneste to - blandt andet over nummer et, Nykøbing. Holdet er også favorit ude mod Jernløse, men hjemmeholdet vil formodentlig kæmpe med næb og klør for at gå på julepause med en sejr, som tabelmæssigt ikke flytter dem nogen pladser, men vil betyde, at de er blot et point fra både nummer otte, ni og 10. Spiller Jernløse op til sit bedste, kan de sagtens vinde kampen, men det kommer bestemt ikke af sig selv.

3. division kvinder Holbæk/Jernløse-Køge 1

Sat på spidsen kommer denne kamp til at afgøre, om Holbæk/Jernløse er del af opryknings- eller nedrykningskampen efter nytår. Der er kun tre point fra Herlev/Hjorten under stregen til Himmelev på fjerdepladsen. Holbæk er nummer tre og kan med en sejr skabe et hul på fem point til det store bund-/midterfelt og samtidig lægge sig blot to point efter Hvidovre på andenpladsen. Et nederlag vil derimod betyde, at Køge kun vil være to point efter Holbæk/Jernløse. Topniveauet hos hjemmeholdet berettiger til en topplacering, og eneste pointtab på hjemmebane har været til Hvidovre på andenpladsen, der vandt med et mål.

Kvalifikationsrækken mænd Jernløse-Hashøj 2

Jernløses reserver er meget afhængige af førsteholdet, og på det seneste er det blevet til tre nederlag i træk. Et stærkt Jernløse-hold vil nok vinde hjemmekampen, men med tanke på den aktuelle form, tipper vi en udesejr.

Dalby-Løve-Høng 2

Løve-Høng kan med en sejr pointmæssigt lægge sig op side om side med HF Kalundborg på tredjepladsen. Holdet har vist, at det ikke helt kan måle sig med topholdene, men det er bestemt mindst en klasse over bundholdene. Vi tror, at Løve-Høng vinder en klar sejr.

Kvalifikationsrækken kvinder Holbæk/Jernløse-Odsherred 1

Hjemmeholdets niveau svinger utrolig meget i forhold til, hvem de har med fra førsteholdet. Men generelt spiller de målfattige kampe, og de har endnu ikke tabt på hjemmebane. Det tror vi heller ikke, de gør mod Odsherred. Gæsterne ser ud til at være et hak bedre end rækkens to bundhold, men holdet har det svært mod holdene fra den øverste halvdel af rækken. Vi tror, at Holbæk/Jernløse vinder en målfattig kamp.