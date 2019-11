Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 22. november 2019 kl. 15:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Føj for en runde.

Tipsredaktionen har været nødt til at bruge en eftermiddag på at brainstorme bortforklaringer og undskyldninger. For med to rigtige tipstegn i syv kampe, må der være noget udefra, der har drillet.

OG her tør vi dårligt nævne, at der var to håndbold-krydser, for det ene stod Lammefjorden bag, og det gør de jo nærmest hver anden uge.

Vi havde ret i, at Jernløse ville vinde bundkampen ude over Himmelev i mændenes 3. division i håndbold, og vi havde også ret i, at HF Kalundborg ville vinde lokalopgøret ude over Løve-Høng i mændenes kvalifikationsrække.

Men ellers havde vi ikke ret.

To ud af syv svarer til beskedne 29 procent. Det rykker dog ikke ved årets samlede hitfrekvens, hvor vi med 243 rigtige ud af 430 stadig ligger på 57 procent.

3. division mænd Jernløse-Ydun 1

Jernløse rider på en bølge af gode præstationer, og det kan sagtens være selvforstærkende for holdet, som sandt for dyden havde et uforløst potentiale efter de første runder. Ydun kommer ganske vist med tre sejre i træk, men de to var på hjemmebane, og udesejren var over bundproppen Himmelev. Hvis Jernløse kan holde samme gejst og koncentration som i flere af de seneste kampe, kan de sagtens tage en sejr hjemme.

Lammefjorden-OH 77 Odense 1

Lammefjorden har fået point i fem af efterårets otte kampe. Det har kun tre hold i rækkens gjort bedre. Med fire uafgjorte må Lammefjorden dog nøjes med en ottendeplads. Søndagens modstander fra Odense er nummer ni med samme antal point, men de er hentet i tre hjemmesejre, mens det ude er blevet til fire nederlag i fire kampe. Vi tror, at Lammefjordens gejst efter sæsonens første sejr kombineret med hjemmebanefordelen er nok til at vinde over rækkens dårligste udehold.

3. division kvinder Holbæk/Jernløse-Ringsted 1

Det er for tidligt på sæsonen til at snakke om knald eller fald. Men hvis Ringsted vinder, ligger holdene med to point imellem sig midt i rækken. Hvis Holbæk/Jernløse vinder, er de helt med i spillet om andenpladsen i rækken, og har lavet et hul på seks point ned til Ringsted, der hænger fast i bundstriden. Holbæk/jernløse har et topniveau, der berettiger til at ligge i toppen, og hjemme i Jernløse-hallen er vi overbeviste om, at de vinder kampen.

