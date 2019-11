Redaktionen tipper

Fodbold 2. division

Frem-Holbæk 1-1

Der er ikke så stor forskel på de to hold, og vi forudser en tæt kamp, der kan tippe begge veje. Frem er lidt overraskende bedre ude end hjemme. Samtidig kan Frem nøjes med uafgjort for at overvintre på sjettepladsen, og det ligner en kamp, der er vigtigere ikke at tabe end at vinde for Frem. For Holbæk vil top seks endegyldigt forsvinde med et nederlag. Uafgjort er ikke meget bedre, men holdet vil formodentlig være tilfreds med at hente et point på en svær udebane til bundstriden.