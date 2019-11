Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 01. november 2019 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storsejre til Holbæk United og Fårevejle samt en udesejr til Holbæk B&I i 2. division. Det hele var forudset, men tipsredaktionen var en anelse for optimistisk for serie 1-holdene. Holbæk United kun 3-0 og ikke som forudagt 5-0. Det gjorde Fårevejle til gengæld, men her havde tipsredaktionen forudset en sejr på hele 8-0. Der kom dog et ciffertip i hus, da Holbæk B&I ude vandt 2-1 over B93 i 2. division.

Dermed ramte vi et ud af tre ciffertips, og i 2019 samlet er vi på 11 ud af 71 svarende til 15 procent.

På de rene tipstegn ramte vi 14 ud af 23, hvilket svarer til 61 procent. Det er lidt over årets samlede hitrate, som med 233 rigtige ud af 407 er på 57 procent.

Fodbold 2. division Holbæk-Avarta 2-1

Føj for et slutprogram for Holbæk. Sejre over Avarta og Frem vil betyde, at holdet næsten med garanti overvintrer i top seks. To nederlag kan let betyde, at der vil være tæt på 10 point op inden forårets seks afgørende kampe. Det kan give en kamp, som Holbæk ikke vil tabe, og som Avarta er fint tilfreds med ikke at tabe. Det lugter af uafgjort, men vi tror, at Holbæk er gode nok til at vinde hjemme og dermed spille sig helt ind i kampen om en vinterplacering i top seks. Vi tipper derfor en smal hjemmesejr på 2-1.

Serie 3 RSFK-Raklev 2

Kvindeserie øst BSF-RGI-KGB 1

Håndbold 3. division mænd FIF-Jernløse 2

Det er altid et lotteri med andetholdene fra København. FIF har slået bundholdene, men har tabt til topholdet. Vores bud er, at FIF og Jernløse kommer til at ligge tæt på hinanden i tabellen, når vi når nogle runder hen. Vi tror, at Jernløse kan bruge gejsten fra sejren over Dianalund/Tersløse til at ramme det niveau, som truppen har på papiret, men som hidtil ikke er blevet forløst på banen.

3. division kvinder Holbæk/Jernløse-Rødovre 1

Køge og Nykøbing er gået i udbrud, men Holbæk/Jernløse og Rødovre ligner nogle af de bedste bud på en udfordrer. Vi tror på en tæt kamp. Sådan nogle er det tit hjemmeholdet, der vinder, og det gætter vi også på her.

Kvalifikationsrækken kvinder Lammefjorden-SK 82 1

Dalby-Odsherred 1

Bjæverskov-Holbæk/Jernløse 2