Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 25. oktober 2019

Endnu en weekend på det jævne. 12 rigtige ud af 22 er acceptabelt, men ikke noget der for alvor får armene op over hovedet. Og nul ciffertips rigtige i fem forsøg vækker heller ikke jubel, selv om to af dem blot var et enkelt mål ved siden af.

Inden denne weekend, hvor fodbolden slutter bortset fra Holbæk i 2. division, er vi på 219 rigtige i 384 forsøg, og på ciffertips hedder det 10 rigtige i 68 forsøg.

Fodbold 2. division B93-Holbæk 1-2

B93 rykkede forbi Holbæk i tabellen med midtugesejren over ærkerivalerne Frem. Det må have givet dem et boost, og de kender Holbæk ud og ind. Men Holbæk har i den seneste tid spillet til meget mere, end pointtavlen viser. Hvis holdet ikke finder skarpheden frem, så taber de til B93. Men vi tror på, at de finder målet, og så kan de godt vinde en kamp mellem to jævnbyrdige hold.

Serie 1 Holbæk United-Fuglebjerg/Sandved-Tornemark 5-0

Holbæk United har især offensivt niveau til at nærme sig midten af rækken. Omvendt er der kun en grund til, at Fuglebjerg/Sandved-Tornemark ikke er bundprop, og det er, at Greve er endnu ringere. Holbæk United skal vinde, og får detidligt hul på målscoringen, kan de godt vinde med mindst et par mål.

Greve-Fårevejle 0-8

Fårevejle fik i sidste uge efterårets største sejr. Og alt tyder på, de udbygger den mod Greve, som senest tabte 0-15. Holdet hører ikke hjemme i serie 1, og Fårevejle kommer til at vinde komfortabelt. Og med tre scoringer i de første 10 kampe kommer Greve næppe til at score mod et hold med Thomas Larsen i trænerteamet.

Serie 2 Asnæs-Roskilde KFUM 1

Undløse-Tune 1

Fløng-Hedehusene-Mørkøv 2

Hvalsø-Høng 1

Svogerslev-Kalundborg 1

Svebølle-Såby 1

Serie 3 Tuse-VG 2

Tuse Næs-Gislinge 2

RSFK-Tølløse 2

TFC Odsherred-Hagested 2

RB 06-Tuse X

Vipperød-Raklev 1

Kvindeserie øst RGI-KGB-Solrød 1

Håndbold 3. division mænd Jernløse-Dianalund/Tersløse 1

Lokalopgør mellem to hold, der tit spiller lige kampe, og som begge har haft en skuffende start på sæsonen. Det lugter af en intens og smånervøs affære. Vi tror dog, at Jernløse får hul på bylden og udnytter hjemmebanefordelen.

Nykøbing-Lammefjorden 1

Lammefjorden har gjort det overraskende godt, og de bliver næppe kørt over. Men Falster plejer ikke at være en livret, og Nykøbing er komet fra land med fire sejre i fire kampe

3. division kvinder Nykøbing-Holbæk/Jernløse 1

Et tidligt topopgør. Begge hold har seks point, men Nykøbing har fået sine i tre kampe, mens Holbæk/Jernløse har brugt fire. Holbæk/Jernløses topniveau kan godt matche Nykøbings, men det kræver en absolut toppræstation at få point med hjem fra Falster. Vi tror, at hjemmeholdet vinder.

Kvalifikationsrækken mænd TMS Ringsted-Jernløse 1

Kvalifikationsrækken kvinder TMS Ringsted-Løve-Høng 1

Holbæk/Jernløse-SK 82, Nr. Vedby 2

Lynge-Broby-Lammefjorden 2

Odsherred-Bjæverskov 1