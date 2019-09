Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 20. september 2019 kl. 12:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en kort pause er redaktionen tipper tilbage. Status er 160 rigtige tipstegn i 276 forsøg og otte rigtige ciffertips i 47 forsøg.

Fodbold 2. division Avarta-Holbæk 0-0

Det er lidt af en gyser, Holbæk skal ud i. En sejr vil sende dem helt tæt på top seks igen, mens et nederlag vil betyde, at der kommer et reelt hul imellem Holbæk og pladserne i forårets oprykningsspil. Kampen er lige så vigtig for Avarta, og det kan let betyde, at ingen af holdene tør åbne, og dermed lugter det af uafgjort. Kun Avarta og Helsingør er stadig ubesejret på hjemmebane, men Avarta har spillet to ud af tre hjemmekampe 0-0 og vundet den sidste 1-0. Sammenholdt med Holbæks udebanestatistik uden sejre og med blot to scoringer i fire kampe lugter det af en nulløsning.

Sjællandsserien Tuse-Køge 5-0

Tuse har endnu ikke formået at holde buret rent i denne sæson. Men muligheden bør være til stede mod Køge. Tuse spiller med helt i toppen af rækken, mens Køge ligger til nedrykning, og der bør være mere end et par måls forskel på de to hold. Vi gætter på en lille målfest i Tuse, der efterhånden har så godt fat i defensiven, at vi også tør tro på clean sheet.

Serie 1 Vallensbæk-Holbæk United 3-0

Vallensbæk ser stærke ud, og de lukker ikke mange mål ind. Vi tror, at de vinder hjemme over Holbæk United uden at indkassere mål. Det bliver næppe et målorgie, men vi tror at frustrationer vil ende med at give hjemmeholdet et mål eller to på omstillinger.

Fårevejle-Raklev 3-1

Ingen af holdene er for alvor kommet godt fra start, men det er vores opfattelse, at de begge ligger lavere i tabellen, end kvaliteten berettiger til. Sidste sæson vandt Fårevejle begge de indbyrdes opgør, og vi tror på en ny sejr til Fårevejle. Hjemmeholdet ligner sig selv fra sidste sæson, og skal nok hente sine point. Raklev har skiftet en smule udtryk og er blevet mere offensive. Vi tror, at Raklev scorer, men vi tror også, at Fårevejle vil straffe Raklev.

Serie 2 Mørkøv-Høng 2

Undløse-Hvalsø X

Tune-Asnæs 1

Såby-Kalundborg 2

Svebølle-Roskilde KFUM 1

Serie 3 Tølløse-Hagested 2

Tuse-Karlslunde 2

RSFK Roskilde-Vipperød 2

Tuse-Svinninge 1

RB 1906-TFC Odsherred X

Gislinge-Raklev 1

Kvindeserie øst Sundby-RGI-KGB 2

Håndbold 3. division mænd Jernløse-KSG 1

Jernløse ligner et stærkt bud på en oprykker, men KSG kan godt blive en af de store rivaler. Det ligner lidt en nøglekamp allerede i første runde. Vi tror dog, at Jernløse udnytter hjemmebanefordelen, som bestemt ikke er mindre i en aftenkamp.

Lammefjorden-Hvidovre 2

Lammefjorden var nærmest rykket ned, da de sidste sæson fik et sidste halmstrå. Det udnyttede klubben flot, men der er ikke umiddelbart tegn på, at holdet i år skal ligge i den sjove ende af tabellen. Til gengæld var Hvidovre længe med i oprykningskapløbet sidste sæson, og vi regner med, at københavnerne vinder i Svinninge.

Kvalifikationsrækken mænd Jernløse-Løve-Høng 1

HF Kalundborg-NFØ 1

Kvalifikationsrækken kvinder Holbæk/Jernløse-Dalby 2

Bjæverskov-Løve-Høng 2

Lammefjorden-Sakskøbing/Slemminge 1

FK Odsherred-TMS Ringsted 2