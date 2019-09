Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 06. september 2019 kl. 11:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tipsredaktionen havde forudset, at den på denne plads skulle redegøre for sidste weekends ciffertip på 8-2 til Holbæk United hjemme over Greve. Men da Greve slet ikke dukkede op til kampen i serie 1, er der ingen grund til det længere. Det var ellers ved at blive en rigtig god ciffertipsweekend. Fredag aften ramte vi plet med en sejr til Raklev på 2-1 over Bjæverskov, og lørdag havde vi tTuse til at vinde med de samme cifre ude over Haslev. En scoring i kampens sidste sekund gav dog Tuse en sejr på 3-1, og tipsredaktionen en lang næse.

Et ud af fire ciffertips rigtige er dog godkendt, og samlet er vi nu på 16 procent rigtige i 2019 med syv rigtige i 43 forsøg.

Kigger man på de rene tipstegn, så ramte vi i sidste uge 11 rigtige ud af 15. Tre af de fire fejl kom i serie 3, mens vi også tog fejl en enkelt gang i serie 1, hvor vi havde troet, at Fårevejle ville vinde hjemme over Vallensbæk. Men 11 rigtige rakte til 73 procent, og samlet er vi nu på 58 procent rigtige for 151 korrekte forudsigelser ud af 261.

2. division Helsingør-Holbæk 2-1

Når Holbæk finder formlen for at spille på udebane i 2. division, kommer de for alvor til at blande sig i den sjove halvdel. Men den formel finder de næppe en fredag efter en arbejdsdag mod Helsingørs fuldtidsprofessionelle oprykningsfavoritter. Holbæks topniveau er til at kunne drille Helsingør på en god dag, og vi tror også, at Holbæk får scoret. Men vi har meget svært ved at se dem forhindre Helsingør i at tage den tredje hjemmesejr i træk.

Sjællandsserien Tuse-Nakskov 2-1

Tuses defensiv er ikke just dirkefri, så vi tør ikke tro på et clean sheet. Men holdet bør være godt nok til at slå Nakskov, selv om lollikkerne sidste sæson vandt både ude og hjemme over Tuse. Hvis Tuse får alle halvskadede klar til kamp og får et tidligt mål, kan det godt blive en sejr på mindst et par mål. Men vi er lidt mere forsigtige i vores gæt.

Serie 1 Solrød-Fårevejle 3-2

Egentlig tror vi, at de to hold kommer til at slutte tæt på hinanden i tabellen. Men Solrød er resultatmæssigt kommet klart bedst i gang med tre sejre. Bort set fra 6-0 over Fuglebjerg/Sandved-Tornemark er det dog kun blevet til sejre på et mål i kampe, hvor begge hold har scoret. Vi tror, at Solrød ridder videre på bølgen og slår Fårevejle, men vi tror på en tæt og målrig kamp, der kan gå begge veje.

Vallensbæk-Raklev 1-0

Raklev har det traditionelt svært på udebane, og vi tror bestemt ikke, at Vallensbæk vil forære noget væk. Hjemmeholdet ser ud til at lukke godt af, og vi forudsiger en kamp, hvor Raklev sikkert har bolden en del, men hvor hjemmeholdet vinder en kneben sejr.

Serie 2 Mørkøv-Såby X

Undløse-Høng 1

Fløng-Hedehusene-Asnæs 2

Tune-Kalundborg 2

Svebølle-Hvalsø 1

Serie 3 Tuse-Raklev 1

RSFK, Roskilde-Svinninge 1

RB06-Hagested 2

Tuse Næs-TFC Odsherred 2

Vemmelev-Høng 2

Tølløse-Gislinge 2

Kvindeserie øst Østerbro-RGI-KGB 2