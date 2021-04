26SNV PC Fodbold. Svebølle i serie 1 spiller meget overraskende topopgør pa hjemmebane (kunstgræs) mod B73 Slagelse. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Redaktionen tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 16. april 2021

For første gang siden efteråret går vi ind til en weekend med andre hold end Holbæks 2. divisionshold i aktion.

Dermed er det også tid til at vække tipsredaktionen, der forhåbentligt møder ind med friske hjerner og pudsede krystalkugler klar til at forudsige de lokale fodboldkampe.

Vi starter fra en frisk, og som sædvanlig forsøger tipsredaktionen sig med ciffertips i de højeste rækker, mens der kun bliver tale om klassisk 1X2-tipning i de lavere rækker.

2. division Holbæk-Frem 1-1

Frem er et stærkere hold end Holbæk, og de kæmper stadig med om oprykning. Men Frem har vist svaghedstegn på udebane, hvor det kun er blevet til et point efter nytår. Hvis Holbæk skal have point, skal de spille op til deres bedste. Det har de ikke gjort længe, men pilen pegede den rigtige vej mod Brabrand. Vi gætter på en lille overraskelse.

Sjællandsserien Tuse-Solrød 4-2

Det er to af de mest scorende hold i sjællandsserien, der mødes. Tuse har scoret mange mål i træningskampene og har faktisk også set solide ud defensivt, men her bliver de testet mod en af oprykningskandidaterne. Vi tror på, at Tuse holder gang i målscoringen og vinder. Men vi tvivler på, at defensiven holder tæt. Det kan godt ende i en målfest.

Serie 1 Fårevejle-Herfølge 2-0

På papiret et lige opgør mellem nummer et og nummer fem med blot et point imellem. Men Herfølge var traditionen tro i efteråret to vidt forskellige hold hjemme og ude. Samtidig har Fårevejle været stærke i træningskampene, hvor de både har scoret mål og holdt tæt bagude. Vi tror på en sejr med rent mål til Fårevejle.

Bjæverskov-Holbæk United 2-0

Holbæk United har forstærket sig i vinterpausen og har bebudet, at de går efter mission impossible - nemlig at undgå nedrykning. Vi tror dog, at de får det svært mod Bjæverskov, som trods en placering lige under midten er et af de svære hold at spille imod. Vi tror ikke, at foråret byder på nederlag til United i samme størrelse som efteråret, hvor modstanderne tre gange fik at lov at score syv mål. Der kan også godt ligge point og vente på United - især i slutspillet - men vi tvivler på, at de scorer mod Bjæverskov, og så er det bundholdets lod at tabe.

Raklev-Greve 5-0

Raklev skal bruge point for at sikre sig en plads i oprykningspillet. Og der bør ikke være tvivl om, at der venter tre af slagsen mod Greve, der udelukkend kan takke Holbæk United for, at de ikke er håbløst nummer sjok. Raklev har så gode angribere, at det skal blive til en storsejr. Og spørgsmålet er, om fem scoringer er i underkanten. Samtidig har holdet en god organisation, og vi kan ikke forestille os, at de tillader Greve at score.

Serie 2 Tuse-Undløse 2

Høng-Gørslev 2

Serie 3 Jernløse-Gislinge 2

Tølløse-Mørkøv 2

Raklev-Holbæk 2

TFC Odsherred-Svinninge 1

Sorø-Høng 1

Kvindeserie øst Vipperød-Husum1