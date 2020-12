36-årige Klaes Egel Rasmussen er tilbage i fodboldklubben i Holbæk, hvor han tidligere har været ungdomstræner. Foto: Magnus Arnason Foto: Magnus Arnason

Rasmussen er ny sportschef i Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 28. december 2020 kl. 09:56 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Fodboldklubben Holbæk Bold- & Idrætsforening har sat navn på en ny sportschef - der er et velkendt ansigt i klubben. Ny sportschef er nemlig Klaes Egel Rasmussen, der tidligere har været ungdomstræner i Holbæk. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

36-årige Rasmussen vendte i efteråret tilbage til Holbæk fra norske FK Haugesund, hvor han har været i et par sæsoner. Han kom tilbage til Holbæk for at udfylde rollen som talentchef, men nu bliver arbejdsområdet altså udvidet. Fremover skal Rasmussen være både talent- og sportschef. Det betyder, at skal stå i spidsen for udvikling og sørge for at klubbens stratetiske målsætninger bliver indfriet.

Klaes Rasmussen ser frem til de kommende opgaver med spænding.

- Ved at kombinere talentchef og sportschef i én rolle, opnår vi fuld sammenhæng i vores arbejde med at udvikle unge spillere til vores bedste seniorhold. Endvidere ønsker vi at styrke opmærksomheden for dygtige spillere, som kommer udefra og som ønsker at være en del af HB&I og som kan højne det sportslige niveau, udtaler den nye sportschef til klubbens hjemmeside.

Og der er nok at tage fat på for Rasmussen, der tidligere også har været ansat som træner på Stenhus Sportscollege og har været U17-træner i Holbæk.

- Jeg vil som ny talent- og sportschef have fokus på at skabe et miljø hvor spillere og trænere kan præstere, så vi opnår sportslig succes, men også udvikle sig selv til at kunne begå sig på vores eget eller endnu højere niveau. HB&I skal være et springbræt for sultne spillere og trænere, hvad enten de er egenudviklede i talentafdelingen eller kommet til klubben på seniorholdet. Jeg glæder mig meget til opgaven og samarbejdet med spillere, trænere og ledere i både talentafdelingen og hos senior-elite, lyder det fra Klaes Egel Rasmussen.