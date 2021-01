Paw Hansen vælger at tage et års pause fra rallycross.Foto: Hoffmann Foto

Rallycross-talent tager sabatår

Det var meningen, at den skulle ud at køre i år.

Men Paw Hansen fra Nykøbing må sande, at projektet med at skrue en ny rallycross-bil sammen først næste år sender ham ud på banerne.

Han er ellers ved at være færdig med at skrue sin nye bil sammen, men nu vil han i stedet bruge et år mere på at optimere den.