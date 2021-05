Raklev var hård ved sig selv

Raklev er et stærkt kontrahold med hurtige og boldsikre Marcus Stoltenberg som målet for de lange afleveringer, og sådan en friløber bragte ham alene med B73-keeper Carsten Adelgaard, som meget stærkt nåede ned i en tackling og afværgede den oplagte udlignings-mulighed.

Og midtvejs i halvlegen skulle der lidt held til B73-holdets mål til 0-2. Et indkast blev forsøgt headet væk af en Raklev-spiller, men bolden havnede i ryggen på en modspiller, og så havde gæsternes Nidal Freije let ved at pande bolden i mål.

Det så skidt ud for Raklev, men bare fem minutter senere blev Marcus Stolteberg spillet fri, og denne gang svigtede han ikke, men chippede elegant bolden over den udfarende målmand og i nettet til 1-2 med et kvarters tid tilbage. Raklev trykkede på til sidst, men Simon Nielsen måtte nøjes med at være tæt på, og Marcus Stoltenbergs appel for et straffesperk i de døende skunder blev afvist.