Raklev-angriberen Marcus Stoltenberg kom godt i gang med sæsonen og scorede to mål, da Raklev vandt 4-0 over Benløse. Foto: Anders Vestergaard

Raklev var fokuseret og vandt

Straks efter pausen kom Raklev afgørende foran, da et kontraløb endte med at Marcus Stoltenberg strøg på tværs og scorede til 3-0.

Selv om Raklev-spillerne havde en skrab pokalkamp mod danmarksserieholdet fra Ishøj i benene, holdt de stort set gæsterne fra muligheder, og et kvarter før tid satte Jeppe Merling-Petersen et flot punktum i varmen, da han følte bolden op i det lange hjørne til 4-0.

- Spillerne leverede et godt niveau, og så var jeg ikke mindst glad for at de holdt nullet, lød tilfredsheden efter kampen fra cheftræner Steen Nissen.