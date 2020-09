Marcus Stoltenberg scorede to mål og lagde op til et, da Raklev vandt 4-2 ude over Fårevejle. Foto: Anders Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: Raklev vandt målorgie i Fårevejle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Raklev vandt målorgie i Fårevejle

Lokalsport Nordvestnyt - 19. september 2020 kl. 15:29 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fårevejle har haft for vane at vinde kampene mod Raklev. Og i lørdagens topopgør i serie 1 så Fårevejle i de første 20 minutter ud til igen at køre en sejr hjem.

Men det kom til at gå akkurat omvendt, da Raklev vandt kampen med 4-2 efter at have været foran 1-0 ved pausen..

Dermed måtte træner Morten Nielsen endnu en gang se sig slået i en kamp mellem de hold. Han skiftede i vinters fra Raklev til Fårevejle.

Han åtte selv udgå med en skade efter en halv time. OG det faldt nogenlunde sammen med, at Raklev overtog styringen i kampen.

Raklev kom foran i det 18. minut, da Morten Nielsen selv var indblandet i et boldtab på egen banehalvdel. Marcus Stoltenberg var alene med fire forsvarsspillere, men han tog en enkelt luftdribling og sparkede så bolden i nettet fra kanten af feltet.

Fårevejle havde chancer for at udligne, men Raklev var farlige på omstillinger, og Mathias Larsen ramte stolpen for Raklev, efter han havde afdriblet målmanden midt i første havlleg.

Kampen blev reelt lukket på fire minutter i begyndelsen af anden halvleg, hvor Raklev var skarpe.

Først scorede Peter Qvade Rasmussen efter en bolderobring i venstre side, og fire minutter efter var det Marcus Stoltenberg, der lagde en god dybdeaflevering centralt, så Jeppe Merling petersen kunne score sikkert.

Med godt et kvarter tilbage gjorde Marcus Stoltenberg det til 0-4 efter en ny bolderobring i venstre side. Så skulle kampen være lukket, men Raklevs målmand Nikolaj Edling havde på forhånd lavet en aftale med sin træner om, at han kunne gå et kvarter før tid. Derfor fik Tom Petersen tjansen som målmand, og så øjnede Fårevejle muligheden.

Seks minutter før tid blev det 1-4 ved Rasmus Hulquist Nielsen, efter Tom Petersen havde tabt bolden for fødderne af ham.

Tre minutter før den ordinære tid udløb kom Raklev i undertal, og Martin Næsby reducerede til 2-4 efter en frisparksbold indover.

Fårevejle forsøgte at jagte en udligning, men det forblev ved 2-4 og tre point til Raklev i topstriden.

Her er Raklev nu på andenpladsen et point efter Holbæk og to point foran Fårevejle.