Raklev udlignede i undertal

Raklev spillede for femte gang i otte kampe uafgjort, da de lørdag spillede 2-2 ude mod Avarta i serie 1.

Raklev gik til pause med følelsen af at være det bedste hold på dagen, men i anden halvleg kom Avarta bedre med i kampen. Og et kvarter inde i anden halvleg gik det for alvor hjemmeholdets vej.