Raklev tættest på sejren

Fårevejle svarede dog ret hurtig igen med et fint pres, og bare små 10 minutter senere fik de rødtrøjede gæster udlignet, Mark Damgaard hamrede en nedfaldsbold i kassen efter et langt indlkast.

- Fremragende gutter, et mål ud af ingenting, lige hvad vi skulle bruge, råbte Fårevejles spillende træner Morten Nielsen, der i bogstaveligste forstand spillede over for sin søn Simon Nielsen for første gang.