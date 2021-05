Raklev sendte Avarta hjem med nederlag

Fodboldspillerne fra Raklev sørgede lørdag for den første sejr i forårets oprykningsspil i serie 1, da gæsterne fra Avarta blev besejret. Efter pauseføring på et enkelt mål vandt Raklev opgøret med 3-1.

En ganske jævnbyrdig første halvleg sluttede med smil på værternes læber, da spydspidsen Marcus Stoltenberg bragte hjemmeholdet holdet foran efter et kontra-angreb. Stoltenberg sluttede angrebet ved at lobbe bolden over Avarta-keeperen, og det blev det næstsidste spark i de første 45 minutter.

Midt i anden halvleg reducerede Mathias Thorlacius for Avarta, derr bare fire minutter senere fik en gylden chance for at åbne opgøret på vid gab. Raklev-målmanden Nicolai Edling begik et klart straffespark, som Thorlacius dog sendte forbi mål.