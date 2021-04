Christian Høegh Jensen i blåt leverede forarbedet til Marcus Stoltenbergs sejrsmål. Foto: Anders Vestergaard

Raklev overlevede cirkus-mål

Lokalsport Nordvestnyt - 11. april 2021 kl. 15:12 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Raklev har valgt kun at spille to træningskampe inden forårsstarten i serie 1, hvor den første opgave er at sikre pladsen i oprykningsspillet.

Efter to runder i foråret deles rækken på midten, og Raklev har to point ned til delestregen inden de to kamp, som for Raklevs vedkommende er hjemme mod bundholdet Greve og ude mod Hvalsø, der aktuelt er nummer syv to point efter Raklev.

Lørdag mødte Raklev Lynge-Uggeløse, der ligger i bunden af den anden serie 1-pulje, og det blev en kamp, som Raklev fortjent vandt med 2-1.

Det var dog gæsterne, der kom frem på et mål, der nok var gået viralt, hvis det var sket i en tv-transmitteret kamp.

Et blødt indlæg ramte overliggeren på oversiden og hoppede op i lluften. Da Raklevs målmand greb bolden var han overbevist om, at der var fløjtet for målspark, så han lagde bolden på jorden. Problemet var, at dommeren ikke havde fløjtet, og derfor kunne Lynge-Uggeløse sparke den i mål til 0-1.

Føringen holdt dog kun 10 minutter, så udligende Raklev til 1-1. Efter et godt opspil var det Peter Qvade Rasmussen, der slap igennem centralt, hvor han afdriblede keeperen og sendte bolden i tomt mål.

Og fem minutter før pausen faldt kampens sidste mål, da topscorer Marcus Stoltenberg fra kort afstand kunne score et nemt indersidemål, efter Christian Høegh Jensen havde lavet et flot forarbejde i højre side, som han afsluttede med en cut back-aflevering til Stoltenberg.

I Raklevs første træningskamp mod Høng spillede de en fremragende første halvleg, men var helt væk i anden halvleg. Mod Lynge-Uggeløse spillede holdet en mere jævn kamp. Og igennem begge halvleg bølgede kampen frem og tilbage. Den blev dog præget af en lang række advarsler og deraf følgende udvisninger i 10 minutter.

- Det var en god test både spillemæssigt og fysisk. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft 14 dage mere til forberedelserne, men vi glæder os til at komme i gang med sæsonen, siger Raklevs træner Steen Nissen.