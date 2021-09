Raklev vandt med 3-2 over Fårevejle i lørdagens serie 1-kamp. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Raklev kørte sejr hjem trods Fårevejle-pres

Lokalsport Nordvestnyt - 25. september 2021 kl. 17:52 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Der var spænding til sidste sekund, da de to fodboldmandskaber fra Raklev og Fårevejle lørdag tørnede sammen. I et opgør, hvor det var svært at se at Raklevs værter ligger i toppen af serie 1 - og Fårevejle holder til i bunden - leverede de to hold et seværdigt og spændende opgør.

Fårevejles Mathias Madsen åbnede scoringen i midten af første halvleg. Simon Müller Nielsen, der har optrådt for begge klubber, ankom sent til opgøret og havde kun været på banen i små 10 minutter, da han udlignede til 1-1 på hovedstød. Det lykkedes også for Raklev at snuppe pauseføringen, da angriberen Nabil Said scorede med fem minutter tilbage af første halvleg.

Kun to minutter inde i anden halvleg gjorde kantspilleren Jeppe Merling-Petersen det til 3-1. Matias Madsen fik prikket bolden på den ene stolpe, inden holdkammeraten Rasmus Hultquist Nielsen socrede til 3-2 med 12 minutter tilbage. Det gav en hektisk afslutning, hvor Fårevejle-bænken mente sig snydt for et straffespark. Men det blev ikke til flere scoringer og Raklev beholder med de tre point tredjepladsen i serie 1.