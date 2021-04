Se billedserie Fodbold, serie 1. Hvalsø-Raklev. Foto: Brian Jensen

Raklev klar til oprykningsspil

Lokalsport Nordvestnyt - 24. april 2021 kl. 16:01 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Raklevs fodboldmænd kunne lørdag med et nederlag blive skubbet ned i den nederste halvdel af serie 1 - og dermed blive en del af nedrykningsspillet. Men det forhindrede Raklev-mandskabet med en udebanesejr på 1-0 over Hvalsø.

Hvalsø havde ellers alt at spille for, for med en sejr ville Hvalsø lige præcis overhale Raklev og sikre sig en plads i oprykningsspillet. Men det forhindrede Raklevs Peter Qvade Rasmussen, der med sin scoring efter 10 minutters spil blev matchvinder. Rasmussen spillede bandespil med Marcus Stoltenberg og fandt vej ind i feltet, hvor han prikkede bolden forbi Thomas Hyllested i Hvalsø-målet.

Det fik Hvalsø til senere i første halvleg at skifte taktik og spille med tre mand i forsvaret. Hjemmeholdet fik dog aldrig for alvor spillet sig frem til store chancer, og først i kampens sidste 10 minutter - da Raklev trak sig lidt længere tilbage på banen - fik Hvalsø lagt et pres. Men det endte med etmålssejren til gæsterne - til stor glæde for Raklev-træner Steen Nissen.

- Det Hvalsø havde var dødbolde. Men det er et rigtig godt kontrahold, og det skulle vi lige lukke ned for. Vi burde nok have scoret to mål mere, så det var en fortjent sejr, lød det fra træneren.

