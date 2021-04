Josvein Sivertsen og Raklev åbner oprykningsspillet i serie 1 med en kamp mod B73, Slagelse. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Raklev har nye ambitioner i serie 1

Lokalsport Nordvestnyt - 30. april 2021 kl. 13:58 Af Christian Dahl

- Det er seks kvalitetskampe, der venter på os. Det er toppen af poppen, vi skal møde, så vi må bare tage en kamp ad gangen og arbejde ud fra det, og så se i den sidste ende, hvor langt det rakte. Der er hele tiden en ny stor kamp lige om hjørnet, så vi skal koge det ned til en kamp ad gangen.

Sådan siger Raklevs træner Steen Nissen inden første runde i oprukningsspillet i serie 1. Raklev ligger inden de seks kampe på femtepladsen med fire point op til Herfølge på den andenplads der kan give oprykning.

Dermed kan holdet, hvs resultaterne flasker sig, være blot et point fra en oprykningsplads efter første runde. Eller, hvis resultaterne ikke flasker sig, være syv point fra en oprykningsplads med fem kampe tilbage af sæsonen.

Det sidste kan virke uoverkommeligt, men Steen Nissen advarer imod at kigge for meget på den øjeblikkelige stilling, for han tror, at meget kan ændre sig underejs.

- Vi skal jo møde hinanden allesammen. Der er ingen, der skal møde nogen af holdene nedenunder. Der er kun syv hold, og der vil blive byttet plads mere end en gang, tror jeg, siger Steen Nissen.

Raklevs primære mål var at undgå at komme i nedrykningsspillet, men træneren lover, at der er ambitioner om mere end blot at være med i oprykningsspillet.

- Vi må ikke stille os tilfredse med at have opnået, det vi allerhelst ville, nemlig at undgå nedrykning. Vi har leveret resultater, så vi kan spille med oprejst pande, siger Steen Nissen.

Det var dog ikke tilfældet i efterårets kamp mod B73, Slagelse, som er modstanderen i første slutspilskamp lørdag klokken 15.30 ved Røsnæshallen. I efteråret tabte Raklev den omvendte kamp med 4-1.

- Vi havde en rystende dårlig dag, og de vandt fuldt fortjent 4-1. Vi satser absolut på at forbedre os. Vi må se, hvad vi kan trylle med, så vi kan vende kampen til vores fordel, siger Steen Nissen.

Han betegner B73, Slagelse som et fysisk stærkt og aggressivt hold. Og i efterårets udekamp arbejdede hans egne spillere ikke nok.

I hjemmekampen lørdag vil han have sine spillere til at spille klogt

- Vi skal arbejde hårdt, og vi skal tro på de ting, der gør, at vi kan spille vores fodbold. Vi skal få dem til at løbe efter vores bold, siger Steen Nissen.

Inden første runde ligger Raklev og B73, Slagelse side om side midt i oprykningspuljen. Med en sejr vil Raklev bringe sig to point foran B73, Slagelse og overtage fjerdepladsen. Hvis Svebølle samtidig taber til Holbæk, vil Raklev også kunne overtage tredjepladsen.

Det vil være en flot placering for Raklev, som ifølge træneren allerede har taget store skridt.

- Spillerne er trådt i karakter, og de har overvundet mange ting, som det virker som om, de har slåsset med, før jeg kom til. For eksempel at de ikke kunne vinde på græs, siger Steen Nissen.