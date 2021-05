Se billedserie Mathias Larsen var med helt fremme i finalen i Grand Prix Herning.

Punkteringer kostede for SuRi Carl Ras

Lokalsport Nordvestnyt - 31. maj 2021 kl. 12:05 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Cykelholdet Restaurant SuRi Carl Ras hentede lørdag de første UCI-point, da holdet stillede op i det traditionsrige Grand Prix Herning - også kendt som Nordens Paris-Roubaix eller en Forårsdag på Heden. Det blev en realitet, da Mathias Larsen blev nummer 10 i løbet, der havde en dramatisk afslutning for det Holbæk-baserede cykelhold. Den bød på tre punkteringer - to af dem til Mathias Larsen - og et styrt.

Efter to tredjedele af lørdagens løb havde Restaurant SuRi Carl Ras fire mand med helt fremme - Sebastian Nielsen, Mathias Larsen, Sebastian Fini og Rasmus Hestbek Lund. Men i løbet af 25 minutter oplevede holdet to punkteringer og et styrt af Rasmus Hestbek Lund.

- Efter den første punktering nåede Mathias Larsen op og fik kontakt igen. Men så punkterede han igen et kvarter senere, og så gav Sebastian Fini ham sit forhjul. Mathias nåede tilbage og var med i finalen, men da de nåede ind i opløbet var kræfterne simpelthen brugt, fortæller Henrik Egholm, der er medejer af Restaurant SuRi Carl Ras.

Egholm glæder sig over, at der er et godt samarbejde på holdet, der er i gang med sin første sæson.

- Det var et løb, som Mathias havde håbet på, og han var glad for 10. pladsen. Jeg er glad for, at Sebastian Fini hurtigt fik taget en beslutning og gav sit hjul til Mathias. Det blev afgørende for, at han overhovedet kom tilbage. Fini ofrede sig for kaptajnen, det synes jeg er stærkt, siger Egholm, der er glad for resultatet - men også ærgrer sig en smule.

- Med en 10. plads er det klart, at man ærgrer sig, for hvad kunne det ikke være blevet til uden punkteringerne. Men dem er der altid mange af i Herning. Vi har som et lille og smalt hold sukket efter marginalerne, og det er klart, at det kommer til at koste. Jeg tænkte på et tidspunkt, at det bliver rigtig godt, men så havde vi altså 25 dårlige minutter, konstaterer Egholm efter løbet med de 18 grus-sektioner. Holdets enlige styrt gik ud over Rasmus Hestbek Lund, der fik smadret sin cykel i to dele, da han blev hevet med ned af en belgisk rytter.

I søndagens Fyn Rundt var Rasmus Hestbek Lund med i et fire mand stort udbrud, der holdt i cirka 150 kilometer og på et tidspunkt havde over seks minutters forspring. Det blev indhentet efter 170 kilometer, og her sad Mathias Larsen og Sebastian Nielsen med helt fremme.

- Mathias kører ekstremt offensivt og er med i alt. Det er også det, der koster i finalen, for da de når ind på de tre sidste omgange er han bare færdig. Han havde håbet på, at et af de ryk ville holde, men de andre hold har simpelthen altid flere ryttere med i finalerne, siger Egholm, der må nøjes med at glæde sig over Sebastian Nielsens 17. plads i Fyn Rundt.

- Vores to bedste rytter i weekenden er lige så gode som dem der vinder. Problemet er dem de har omkring sig på holdet, siger Egholm, der er tilfreds med Rasmus Lunds indsats - også selv om han ikke gennemførte løbet.

- Vi er glade for at Rasmus var med fremme, vi vil gerne køre lidt offensivt, selv om vi ikke har de muskler, som de andre hold har. UnoX har et budget, der er 10 gange større end vores, og ColoQuick, det største danske hold, er fire gange større end os, forklarer Egholm, der overordnet er tilfreds med weekendens to løb.

- Jeg havde håbet på en podieplads i Herning. Men de dør med støvlerne på, og resten gør hvad de kan. Jeg er generelt tilfreds, det går hele tiden fremad, lyder det fra Henrik Egholm.