Protest mod Holbæks oprykning

Af Anders Vestergaard - 04. maj 2020

Der manglede bare en enkelt runde i indendørs-sæsonen, da Dansk Tennis Forbund (DTF) for et par uger siden valgte at lukke turneringen på grund af corona-krisen.

Det betød, at Holbæk Tennis & Padel Klub med skrivebordsafgørelsen rykkede op i 1. division. Holdet havde vundet samtlige holdkampe i mændenes 2. division, men det prekære lå i, at Næstved/Ringsted på andenpladsen også havde vundet samtlige holdkampe.

De to hold skulle have mødt hinanden i en altafgørende kamp i Holbæk, men den blev altså ikke spillet.

I stedet blev det besluttet, at Holbæk rykker op, da holdet har vundet 34 af de 36 enkeltkampe, mens Næstved/Ringsted havde vundet 33 og altså fik en lang næse.

Og det er en af årsagerne til, at det syd-midtsjællandske holdfællesskab har anmodet bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund om at omstøde beslutningen.

Sammen med tennisklubberne i Vejle, der har været initiativtager, Fruens BøgeRødovre, Give og Kolding sendte Næstved/Ringsted fredag et brev til bestyrelsen, da de ikke mener holdturneringen indendørs er afsluttet på rimelig vis.

- Det er klubbernes holdning, at muligheden for at spille turneringen færdig var/er til stede, evt. i mindre udstrækning - også hvor der tages hensyn til ikke at højne Covid-19 smittespredningen - ved at DTF havde pålagt restriktioner/ændret i kamptidspunkter eller andet. Turneringen kunne også være afgjort ved andre tiltag, som havde medført mere rimelige resultater, lyder det blandt andet fra klubberne i brevet.

Hos Holbæk Tennis & Padel Klub har man stor respekt for og et godt forhold til Næstved/Ringsted, og klubchef Carsten Højerslev lægger ikke skjul på, at han helst havde set den afgørende kamp spillet på gruset.

- Men når det er sagt, så synes jeg, det er fortjent at vi rykker op. Det havde det også været, hvis Næstved/Ringsted havde været i vores situation. Det er ærgerligt, at vi ikke kan spille kampen, men DTF har taget en svær beslutning, og nu synes jeg bare vi skal se fremad og komme videre. Der er rigeligt at fokusere på fremefter, siger Carsten Højerslev med henvisning til at tennisforbundet har udskudt starten på holdturneringerne udendørs med en måned til en gang i juni.

- Vi har 15 hold i turneringerne, som allerede var klar i bookingsystemet, men nu skal hele planlægningen laves om.

- Med en måned mindre at spille i risikerer vi netop at kampene klumper sammen med flere mennesker involveret og dermed måske større smittefare. Så vi forstår ikke helt forbundets beslutning, siger klubchef Carsten Højerslv, der dog glæder sig over at udendørsbanerne i Holbæk Sportsby endelig er blevet klar - og allerede bruges flittigt.