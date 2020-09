Dalby er utilfredse med en udvisning i slutfasen af kampen tirsdag aften mod Lammefjorden, hvor dommerbordet markerede for en forkert udskiftning.

Protest efter Lammefjordens sejr

Her scorede Lammefjorden sejrsmålet i sidste minut, mens de var i overtal som følge af en udvisning til Dalby, fordi dommerbordet markerede forkert udskiftning.

- Jeg kan ikke kommentere på det. Jeg ser det ikke, for jeg er ved at snakke med en spiller. Det er muligt, den er kontroversiel, og jeg kan godt forstå, de er frustrerede, siger Lammefjordens assistenttræner Michael Grøhn.

Han havde midt i anden halvleg appelleret for, at Dalby skulle have skiftet forkert ud, men den situation så dommerbordet altså ikke. Der var ingen fra Lammefjorden, der appellerede i forbindelse med den situation, der førte til udvisningen.