Mikkel Jensen (tv.) og Malte Sjørslev har begge lavet aftaler med Holbæk B&I for næste sæson. Foto: Anders Kamper

Profiler bliver i Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 30. juni 2021 kl. 15:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

To af de største profiler i Holbæk B&I's spillertrup har valgt at blive i klubben efter nedrykningen til danmarksserien.

Både Mikkel Jensen og Malte Sjørslev har lavet en amatøraftale med klubben, så de spiller i den kommende sæson. Det fortæller Jakob Andersen fra holbæk B&I.

- Vi er naturligvis rigtig glade for deres valg om at fortsætte i Holbæk, og vi er sikre på, at deres kvaliteter på banen kan være med til at få vigtig betydning for den kommende sæson, fortæller Jakob Andersen.

Malte Sjørslev bar anførerbindet i foråret, hvor den normale anfører, Ferdinand Bangsgaard, var skadet. Og hans tilknytning til klubben blev øget, da hans mor, Marie Louise Sjørslev, ved den ekstraordinære generalforsamling i juni blev valgt ind i klubbens bestyrelse.

Mikkel Jensen har tidligere haft familiær tilknytning til Holbæk B&I, da hans far, Brian Bo Jensen, er tidligere formand for klubben. Mikkel Jensen har desuden hjulpet med ved træningen af ungdomsspillere i klubben, hvor han blandt andet har hjulpet Jakob Andersen med andetholdet på U19.

Ud over tilknytningen til Holbæk B&I er det to af de dygtigste spillere i truppen. Malte Sjørslev blev senest kåret som Årets spiller for 2020, og den 24-årige offensivspiller står siden debuten i 2016 noteret for 136 kampe og 47 mål.

Mikkel Jensen var et af de store talenter i Holbæks ungdomsafdeling, der rykkede videre til Brøndby og FC Nordsjælland. Han nåede at debutere i Superligaen for FC Nordsjælland og har siden spillet i Roskilde og Næstved, før han kom tilbage til Holbæk. Han har siden debuten i 2017 spillet 106 kampe og scoret 27 mål for Holbæk.